Novo Corinthians estreia contra o São Bento para voltar ao topo

Acostumado a conquistar títulos nos últimos anos, mas depois de passar 2016 em branco, o Corinthians inicia a temporada com uma nova cara, mas sem fazer promessas. Foram oito contratações, mudanças na comissão técnica e na base da equipe com investimentos modestos. Mas há confiança em obter grandes resultados. Para isso, nada melhor do que derrotar o São Bento neste sábado, às 17h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, na estreia no Paulista.

Das oito caras novas, quatro delas serão titulares, casos do zagueiro Pablo, dos volantes Gabriel e Fellipe Bastos e do atacante Jô. Paulo Roberto ficará no banco de reservas. Kazim está recuperado de dores musculares, mas será preservado, e Jadson aguarda documentação para ser oficializado. Luidy não foi inscrito no Estadual.

Como Jadson está acima do peso e precisará de pelo menos um mês para ter condições de jogo, as atenções neste início de temporada estarão em cima do técnico Fábio Carille, que assume efetivamente a função e aspira grandes feitos no comando.

“Somos favoritos. Vamos entrar fortes e determinados contra o São Bento. Temos muito bem definido o que precisamos fazer na estreia. A pré-temporada nos dá essa esperança. Teremos dificuldades no começo, mas isso é normal. Mas vamos ter sabedoria para arrumar os problemas o quanto antes”, disse o treinador.

O Corinthians versão 2017 apresentará mudanças. Algumas delas já puderam ser vistas nos amistosos que o time fez nos Estados Unidos e diante da Ferroviária, na última quarta-feira – vitória de 1 a 0. Dois atletas devem aparecer bastante no esquema montado por Carille: Fellipe Bastos e Rodriguinho.

Fellipe Bastos, que iniciou a pré-temporada na reserva de Camacho e ganhou rapidamente o posto de titular, terá a função de cadenciar o jogo e fazer a ligação do campo de defesa com o ataque. Durante os treinamentos no CT Joaquim Grava, foi possível ver que o jogador auxiliava na proteção da defesa, mas também fazia a bola passar por seus pés e ainda aparecia, esporadicamente, como surpresa dentro da área, principalmente em jogadas pela linha de fundo.

Quanto a Rodriguinho, os holofotes estão em cima dele também, principalmente após ter sido convocado para a seleção que disputou amistoso contra a Colômbia, em homenagem às vítimas de Chapecó. E ainda pelo fato de o clube ter rejeitado uma proposta para negociá-lo com o Fenerbahçe, da Turquia.

A recusa deixou o jogador abalado, pois ele receberia três vezes mais do que o salário atual no Corinthians. Por outro lado, Carille vê o meia como um de seus alicerces e, mesmo com tantos reforços, o jogador é um dos candidatos a protagonista da equipe na temporada.

No gol, Cássio perdeu alguns quilos extras e tem mostrado muita agilidade nos treinos, algo que o fez ganhar a confiança do treinador. Para “facilitar” a disputa, Walter sofreu uma lesão no tórax e não tem previsão para retornar. Caíque e Matheus Vidotto não devem ameaçar o experiente goleiro.

São Bento. O time de Sorocaba, que disputará a Série C do Brasileiro, espera explorar o lado físico para superar o rival. O São Bento treina desde o ano passado e pretende aproveitar essa vantagem para surpreender. O meia Morais, ex-Corinthians, é o destaque da equipe.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO: Rodrigo Vianna; Bebeto, Pity, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Itaqui, Fábio Bahia, Clebson (Renan Mota) e Morais; Magrão e Guilherme Queirós

Técnico: Paulo Roberto Santos

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Moisés; Gabriel, Fellipe Bastos, Giovanni Augusto, Marlone e Rodriguinho; Jô

Técnico: Fábio Carille

ÁRBITRO: Raphael Claus

LOCAL: Walter Ribeiro, em Sorocaba

HORÁRIO: 17h