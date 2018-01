Novo duelo com líder motiva São Caetano Depois de vencer a líder Ponte Preta na última rodada, o São Caetano terá outro primeiro colocado pela frente: o Fluminense, com quem joga no sábado, em Volta Redonda, pela 12ª rodada do Brasileirão. E o técnico Estevam Soares quer aproveitar a coincidência para motivar o grupo. "Tem algumas coisas do futebol que acontecem quando a gente menos espera, mas são importantes. Acho que se vencermos o Fluminense, outro líder, vamos mostrar a nós mesmos de que estamos prontos para encarar qualquer outro adversário e brigar pelas primeiras posições", afirmou Estevam. Mesmo com a vitória na última rodada, o time do São Caetano deve sofrer duas mudanças. Triguinho, que cumpriu suspensão, retornará na lateral-esquerda na vaga de Renaldo, que atuou improvisado, pois é lateral-direito. E no ataque, Dimba está suspenso e será substituído por Márcio Mixirica.