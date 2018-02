Novo estádio de Wembley é aberto ao público em Londres Um reformado Wembley abriu suas portas pela primeira vez neste sábado, para um evento comunitário especial. Cerca de 60.000 pessoas compareceram às novas instalações do estádio, um dos mais importantes em toda a Inglaterra. O evento faz parte dos requisitos para o certificado de segurança necessário para a realização da final da Copa da Inglaterra, em maio. Foi realizado um treino de futebol, além de shows de música e dança. Além disso, foi solicitado aos torcedores que comprovassem o bom funcionamento dos torniquetes de entrada e das escadas rolantes. O gerente do estádio, Alex Horne, disse à BBC que este acontecimento é o primeiro passo para a obtenção do certificado. "Continuamos trabalhando para realizar a final da Copa da Inglaterra." O velho Wembley, inaugurado em 1923, teve de fechar suas portas em 2000 e foi demolido em 2002. As obras de reconstrução do novo estádio sofreram diversos atrasos que adiaram a entrega do local, prevista inicialmente para agosto de 2005.