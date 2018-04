Novo Estatuto do Torcedor pode punir cambistas com prisão

O novo Estatuto do Torcedor, atualmente em trâmite no Senado, estabelece prisão de um a quatro anos para os cambistas, mas especialistas pediram que a punição seja estendida a dirigentes que promovam o "mercado negro" de ingressos.

Segundo seus promotores, a regulamentação busca combater a especulação e frear a falsificação de entradas nos estádios brasileiros, mas outros pedem que as sanções tenham um alcance maior.

Segundo a Agência Brasil, o projeto de lei também estabelece penas para as pessoas que venderem convites oferecidos pelos clubes como cortesia.

Em declarações à Agência Brasil, o jornalista esportivo Juca Kfouri denuncia que dirigentes comandam as redes de cambistas para benefício pessoal. Ele acrescentou que, ao contrário de outros países, muitos cambistas devolvem aos dirigentes corruptos as entradas que não conseguem vender.

"Em outros países, o cambista corre o risco de perder tudo e vende as entradas a um preço mais baixo quando não há muita demanda. Aqui não. O cambista não baixa o preço, no máximo ele chega ao preço real do ingresso. Se não conseguir vender, ele devolve na bilheteria", disse o jornalista ao justificar seu pedido de prisão para os dirigentes que permitem esta atividade.

Outros participantes da elaboração do projeto consideram que uma modernização na comercialização de entradas, com identificação dos compradores e a venda individual dos bilhetes facilitariam o trabalho de controle por parte das autoridades.

O Estatuto do Torcedor, criado em 2003, já sofreu alterações na Câmara dos Deputados e em comissões do Senado, que espera a votação em seu plenário antes de enviar o projeto para a sanção presidencial.