Novo exame confirma doping de Stam Os exames de contraprova realizados por um laboratório de Roma, confirmaram que o zagueiro holandês Jaap Stam, da Lazio, atuou dopado na partida contra o Atalanta, pela Liga Italiana, no dia 13 de outubro. Segundo anúncio feito nesta sexta-feira pelo Comitê Nacional Olímpico Italiano (CONI), os novos exames confirmaram o diagnóstico anterior, que apontou a presença do esteróide nandrolona no organismo do atleta. O caso será encaminhado agora para a Comissão Disciplinar da Federação Italiana de Futebol. O órgão vai analisar se abre ou não processo contra o jogador. Stam, que integra a seleção holandesa, corre o risco de ser suspenso por um período que pode variar de quatro a 24 meses. Em agosto, o holandês se transferiu do Manchester United para o clube de Roma por US$ 21 milhões.