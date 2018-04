Novo gerente de futebol, Antônio Lopes exalta cargo no Botafogo

Depois de viver um de seus piores anos na história, o Botafogo tenta juntar os cacos para se reerguer na próxima temporada. Com um novo presidente, Carlos Eduardo Pereira, o clube também está montando uma nova diretoria e na noite de sábado anunciou uma cara bastante conhecida do futebol carioca. Antônio Lopes chega ao time alvinegro como novo gerente de futebol.

"Gostei bastante do convite do Botafogo. É o único clube grande do Rio de Janeiro em que eu ainda não havia trabalhado. Já havia exercido esta função na seleção brasileira, em 2002, quando a equipe conquistou a Copa do Mundo e, recentemente, no Atlético-PR. Volto para o Rio, que é o meu estado, desta vez para o Botafogo. É um grande clube, que qualquer profissional gostaria de vir", declarou.

Lopes trabalhará ao lado do técnico René Simões e do vice de futebol Antônio Carlos Mantuano para tentar tirar o Botafogo da situação em que foi colocado em 2014. Em meio a diversas crises dentro e fora do campo, incluindo uma situação financeira desesperadora e a dispensa de quatro das principais peças do elenco no Brasileirão, a equipe acabou rebaixada à Série B.

Nem o péssimo momento vivido em 2014 pelo clube desanimou Antônio Lopes em sua chegada. "Temos tudo para ajudar o Botafogo a voltar a trilhar no caminho certo, com uma grande temporada em 2015, na luta para trazê-lo de volta à elite do futebol brasileiro. O Botafogo está com muitas dificuldades, mas é um grande clube e vai oferecer condições para o desenvolvimento do trabalho. Em resumo, estou muito feliz."

O novo dirigente botafoguense ainda celebrou justamente a possibilidade de trabalhar ao lado de René Simões, outro anunciado recentemente para reerguer o clube. "Vai ser ótimo estar ao lado do René Simões, já havíamos trabalhado anteriormente. É uma pessoa de excelente nível. Estou feliz por reencontrá-lo e na expectativa de fazer um bom trabalho", comentou.