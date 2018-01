Novo gerente de futebol do Cruzeiro, Tinga faz elogios e pede apoio da torcida

Anunciado nesta quinta-feira como novo gerente de futebol do Cruzeiro, o ex-volante Tinga pediu o apoio da torcida em sua nova missão no time mineiro que defendeu como jogador entre 2012 e 2015 e foi bicampeão brasileiro. O ex-jogador foi contratado para substituir Thiago Scuro, que deixou o cargo ao fim da rodada final do Brasileirão, no fim de semana.

"Convoco todos vocês para nos ajudar. Chego para ser mais um e este é um momento em que precisamos de todos. Confio em vocês. Com vocês, juntos, sabemos que o final tem tudo para ser feliz", declarou Tinga, em mensagem enviada aos torcedores, nesta tarde.

Tinga, que deixou os gramados em 2015, exercerá a função pela primeira vez na carreira de dirigente que está inaugurando, após acumular títulos nacionais e internacionais por time como Grêmio e Inter - pela equipe colorada, foi bicampeão da Copa Libertadores.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Torcida cruzeirense, venho agradecer pela confiança que sempre tive por parte de vocês e dizer que todos os momentos bons que vivi aqui vocês estiveram juntos e também participaram o tempo todo", afirmou.

"Quero, desde já, fazer este convite para que vocês possam ser aquilo que sempre foram, uma torcida que joga junto com o time, um time vencedor que tem na sua raiz, na sua identidade, grandes conquistas e o bom futebol."