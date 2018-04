Novo gerente de futebol espera dar mais confiança ao Palmeiras

SÃO PAULO - Apresentado nesta segunda-feira, Omar Feitosa admitiu que uma de suas principais preocupações em relação ao elenco do Palmeiras é a falta de confiança. Na avaliação do novo gerente de futebol, os jogadores precisam acreditar mais no potencial do time para buscar uma sequência de vitórias no Paulistão.

"Fui apresentado no vestiário no sábado. E senti um grupo que precisa perceber um pouco mais que tem muito potencial, acreditar mais nisso, focar naquilo que deseja, sem medo, receio. Acho que esta constatação não é só minha", comentou Feitosa.

Apesar disso, o gerente de futebol não disse se vai contratar um psicólogo, pedido pelo técnico Gilson Kleina, e nem deu detalhes sobre sua atuação no contato com os jogadores. "Tratar bem o elenco é uma das metas. Temos de dar um bom ambiente de trabalho, tranquilizar a comissão técnica para fazer o melhor trabalho possível e tranquilizar os jogadores para que eles possam se preocupar somente com os treinamentos", afirmou.

Feitosa reiterou ainda sua conduta rigorosa à frente do futebol palmeirense. O novo gerente avisou que não será condescendente com condutas inapropriadas extra-campo. "Não precisa passar a mão na cabeça de ninguém. A função de gerente pode ter conversa diferenciada, já que uma linha de trabalho será realizada".

"É natural que algumas coisas escapam da mão, mas acho que não se pode passar a mão na cabeça. Todos aqui são pai de família e conscientes de suas responsabilidades", alertou o gerente de futebol, que foi preparador físico do Palmeiras entre 2007 e 2010.