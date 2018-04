Novo gerente do Corinthians, William diz que torcida afasta reforços

SÃO PAULO - Recém-aposentado dos gramados, o ex-zagueiro William foi apresentado nesta segunda-feira na sua nova função no Corinthians: como gerente de Futebol. Em sua primeira entrevista coletiva, o ex-capitão defendeu o elenco e culpou a torcida pela dificuldade em contratar reforços para a temporada.

"Jogador que ganha 10 mil (reais) vem para o Corinthians e quer ganhar 30 (mil reais) por causa desses protestos da torcida. Esses protestos jogam contra o Corinthians, por isso a dificuldade em contratar", justificou o ex-zagueiro, que assume pela primeira vez um cargo diretivo em um clube de futebol.

Ao falar da vitória no clássico de domingo sobre o Palmeiras, que apaziguou os ânimos entre torcida e elenco, William discursou como capitão e defendeu o time.

"A vitória de ontem (domingo) foi importante, porque eles (jogadores) deram prova do caráter, do valor e da hombridade do grupo. É claro que isso não apaga a não entrada na Copa Libertadores, mas esse grupo tem muita força e vai buscar o Campeonato Paulista. A demonstração de ontem já dá um alento. Os torcedores mais inteligentes sabem que o time tem condições de brigar", afirmou.

William deverá exercer uma função parecida com a que tinha outro ex-zagueiro, Antonio Carlos Zago, que, entre 2008 e 2009, fazia o meio-campo entre jogadores, comissão técnica e diretoria. O novo gerente assinou com o clube até o final de 2011.

O ex-zagueiro afirmou que já havia recebido o convite no final do ano passado, mas havia optado por fazer um "mochilão" e estudar na Europa, abrindo também um escritório de assessoria para jogadores.

"Em função do momento que o Corinthians vive e da lacuna que está aberta desde a saída do Antônio Carlos, achei que era importante abrir mão para contribuir de alguma forma com o clube", explicou William, que garantiu que se desligou do escritório por conta da nova função como cartola.

Para justificar o insucesso do clube neste início de temporada, William culpou a falta de planejamento: "O Tite chegou faltando seis rodadas para o final da temporada, isso para planejamento é em cima da hora. Aconteceu uma série de mudanças que tornou mais difícil a contratação de jogadores", concluiu o novo gerente de Futebol corintiano.

