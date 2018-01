Novo gerente quer contratar psicólogo para o Corinthians A fracassada passagem de Leão pelo Corinthians teve conseqüências muito negativas no Parque São Jorge. As humilhações que os jogadores sofriam com os gritos do técnico diante de todo o grupo acabaram com a auto-estima dos atletas. Para recuperar o amor próprio e a confiança há a necessidade de contratar um psicólogo, avalia o novo gerente de futebol do clube, Ilton José da Costa. ?Sou pela modernidade. Acredito que no Corinthians existem vários jogadores jovens que precisam recuperar o lado psicológico. Fui eu quem contratou a Regina Brandão para o Palmeiras. Ela fazia os perfis e um auxiliar conversava com os atletas quando era preciso. Vou fazer a mesma coisa no Corinthians. Não tenho medo do preconceito que as pessoas cultuam no futebol em relação aos psicólogos?, avisou Ilton. Haverá um tratamento de choque no clube para ?consertar? os estragos de Leão. O treinador demitido havia desvinculado a fisiologia do departamento profissional. Renato Lotufo, considerado um dos melhores do País, foi afastado do time principal pelo então técnico. Não podia nem contestar o seu afastamento publicamente para não ser demitido. Isso acabará com a chegada de Ilton. Seja qual for o treinador que o Corinthians contratar para trabalhar no lugar de Leão, ele não terá plenos poderes. Será até uma questão de hierarquia. Ilton terá a liberdade de interferir nos planos e questionar o técnico. ?Tenho muita experiência e no que puder ajudar, vou ajudar. Eu e o treinador que vier teremos de trabalhar para fazer o melhor para o Corinthians. É o clube que importa e estará acima de tudo?, explicou Ilton. De acordo com quem o contratou, o empresário Renato Duprat, Ilton terá também a missão de servir de elo entre o departamento amador e o profissional. ?Vamos parar de perder jogadores que poderiam dar muito dinheiro ao clube, como Fagner, Rafael Sóbis e muitos outros, que passaram pelo departamento amador e foram embora. O Corinthians precisa se modernizar e o novo gerente de futebol terá essa função. E contará com carta branca da diretoria?, afirmou Duprat. Ilton também disse que os jogadores que fracassaram no Corinthians de Leão serão dispensados o mais rapidamente possível. ?Atletas que não deram certo e que sabem que não irão atuar precisam sair logo. Eles acabam fazendo mal para eles mesmos e para o grupo. Já aprendi que essas situações precisam ser resolvidas, porque um grupo não pode ter atletas insatisfeitos?, explicou. Com relação ao novo técnico, Ilton defende uma análise tranqüila. ?O Renato Duprat disse que levará 14 dias até chegar ao nome mais interessante ao Corinthians. Eu apoio. Por enquanto, vamos ficar com um treinador das categorias de base (Zé Augusto) e depois, com critério, vamos escolher um técnico que possa chegar para fazer um trabalho longo, com projeto vencedor. É bom escolher com calma?, admitiu. Contratado para o lugar do demitido Edvar Simões, Ilton tem enfrentado resistência desde que pisou no Parque São Jorge. ?Acusado? de palmeirense, ele mantém a tranqüilidade diante das pressões. ?Sou profissional. Passei pelo Santos, pelo Palmeiras, pelo Roma-Barueri. Trabalho pelo clube que me contratar com o mesmo afinco. Vou fazer de tudo para o Corinthians voltar a ganhar. O resto é bobagem?, garantiu o dirigente.