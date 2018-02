Novo Hamburgo embola a Série C O quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C ficou muito equilibrado ao término da segunda rodada, neste domingo à tarde, com a vitória do Novo Hamburgo, em casa, diante do América de Natal, por 2 a 1, no interior gaúcho. Os quatro times (Novo Hamburgo, América-RN, Remo e Ipatinga) somam três pontos e também se igualam no saldo zero de gols. Apenas campeão e vice da temporada vão assegurar o acesso para a Série B. O Nova Hamburgo fez bem a lição de casa com gols de Márcio e Maiquel, com Paulinho Marília descontando para o time potiguar. A torcida decepcionou - o estádio teve apenas 3.256 pagantes. No sábado, no interior mineiro, o Ipatinga venceu o Remo, por 1 a 0, com gol do zagueiro William. Na próxima rodada, quarta-feira, às 17 horas, o Ipatinga receberá o Novo Hamburgo, enquanto às 21h30, o América enfrentará o Remo.