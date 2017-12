Novo Hamburgo terá incentivo na Série C No domingo acontece a última rodada do quadrangular final da Série C do Brasileiro. E os dois jogos decisivos vão definir o campeão do campeonato e as duas equipes que sobem para a segunda divisão em 2006. Líder com 9 pontos, o América-RN vai enfrentar o Ipatinga, que tem 8. Enquanto isso, o Remo, com 7, joga contra o já eliminado Novo Hamburgo, com 4. O presidente do Ipatinga, Itair Machado, admitiu que o Novo Hamburgo receberá um "incentivo extra" para vencer o Remo. Afinal, a derrota do time paraense já definiria a classificação de Ipatinga e América, independente do resultado do jogo. De acordo com o dirigente, não é o Ipatinga quem pagará o prêmio ao Novo Hamburgo. Ele explica que empresários da cidade o procuraram para enviar uma determinada quantia (não divulgada) como forma de estimular o time gaúcho. O Ipatinga ainda vai pagar um prêmio de R$ 200 mil aos seus jogadores caso o time conquiste o acesso.