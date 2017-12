Novo Horizonte-GO terá time experiente O time do Novo Horizonte, atual vice campeão goiano, estréia na sua primeira competição nacional, a Copa do Brasil, enfrentando a experiente equipe do Santo André, nesta quarta-feira às 16 horas, no estádio Durval Franco, localizado em Ipameri a 220 quilômetros de Goiânia. As chuvas, ininterruptas há 15 dias, além dos problemas de iluminação do estádio, que obrigaram a mudança do horário do jogo, impediram os treinos do time, que está tenso. O técnico Marcius Fleury optou em manter o time base e o sistema de jogo (4-4-2) para assustar o Santo André nas jogadas em velocidade pelas laterais. Para que isso aconteça ele escalou jogadores experientes como Emerson (atacante) Serginho e Leonidas (meias) e Batista (volante).