?Novo? Inter enfrenta o Malutrom O Internacional montou um novo time para tentar, em 2002, colocar fim a quatro anos sem títulos e a dois sem chegar a qualquer decisão. O goleiro Renato, o ala Márcio, o zagueiro Chris, os meias Alexandre e Fabiano e o atacante Fernando Baiano são as novidades, além do técnico Ivo Wortmann, na estréia na Sul-Minas, diante do Malutrom, neste sábado, no Beira-Rio. A principal aposta do time paranaense, que manteve a base do ano passado, é o volante Íverson, promovido de suas categorias de base.