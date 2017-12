Novo Ituano se apresenta na sexta-feira O novo time do Ituano que disputará o Campeonato Paulista de 2004 começa a trabalhar na sexta-feira à tarde, a partir das 16 horas, sob o comando do técnico Paulo Comelli. Mesmo tendo sido campeão brasileiro da Série C neste ano, o time de Itu deve ser bastante diferente no Paulistão. Entre os novos contratados estão o goleiro Jaílson, do Campinense-PB; o zagueiro Turatto, ex-Criciúma e que disputou o Paulista pelo União Barbarense; o lateral-direito Juan e o zagueiro Naldo, ambos vindos do RS da Grande Porto Alegre. No meio-de-campo, destaque para o meia Juca, ex-Marília, o volante Jéfferson, do Gama, e Cristian, do Juventus. No ataque, a principal novidade é Jales, emprestado pelo São Caetano. Alguns jogadores que estavam emprestados estão de volta, como o zagueiro Erivelton (Fortaleza), o volante Pierre (Paraná) e o meia-atacante Tita (Santo André). O meia Caio, que estava no Paraná, foi negociado com o futebol da Coréia; o meia Jackson, do Coritiba foi para a Arábia Saudita; o zagueiro Everaldo (Marília) e Didi (Bahia) foi para o Jaguares, do México. O meia Elson vai continuar no Palmeiras, enquanto o lateral-esquerdo Lúcio deve voltar para Itu caso não chegue num acordo com a direção do Parque Antártica. Os dirigentes já definiram valores da transferência, mas o jogador não acertou ainda a renovação de contrato.