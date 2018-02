Novo namoro de Ronaldo anima Parreira Nem regime forçado, nem um programa rigoroso de treinamentos nas férias. Quem vai colocar Ronaldo em forma é Daniela Cicarelli. Esta é a mais nova convicção do sempre polido e sério Carlos Alberto Parreira. O técnico se rendeu ao namoro do Fenômeno e a modelo escultural. ?Está fazendo um bem danado para ele?, disse Parreira, nesta segunda-feira, em São Paulo. ?E a seleção brasileira agradece essa escolha do Ronaldo.? Sem ironias, mas largo sorriso, o treinador garantiu que até ele trocaria a disputa da Copa América ? de a 25 de julho no Peru ? pela moça. Ronaldo, coincidência, não foi convocado para a competição sul-americana. ?Mas quando não colocamos no nome dele na lista da Copa América ainda não havia o namoro?, insistiu o treinador. Parreira não conversa com Ronaldo desde o jogo contra o Chile, dia 6, em Santiago. ?Não falei mais com ele, mas o Rodrigo Paiva (assessor de imprensa do jogador) me disse que ele está vivendo um conto de fadas.? Conto de fadas que também conquistou o técnico da seleção. Cicarelli é uma modelo top e triatleta. ?Bom para o Ronaldo. Está sendo bem cuidado. Dorme cedo, acorda cedo, corre todos os dias com ela. Vai voltar renovado.? Tão em forma que, imagina Parreira, nem será necessário o regime para perder os quilos de sobra que o Fenômeno acumulou na temporada. Nos dois últimos jogos da seleção, o jogador passou por uma dieta. ?Perdeu cinco a seis quilos em duas semanas, tamanha a motivação dele em defender a seleção.? É a mesma motivação que o treinador espera dos convocados para a Copa América. Não entra aí a procura por novas Cicarelli. Parreira mandou avisar que a competição ?é para novos jogadores criarem lastro com a comissão técnica.? ?A Copa América será um bom campo de observação. Não vamos fazer experiências e sim conhecer melhor alguns jogadores?, disse o treinador. Um deles é Vágner Love, de partida para Moscou. Love, no olhar de Parreira, terá uma grande chance de mostrar seu valor. ?Depois, será bem mais difícil. Vai jogar em um futebol que não tem muita visibilidade. Respeito os interesses do jogador, mas ele deveria aguardar um pouco mais ou então ir para um centro mais forte como Espanha, Itália, Alemanha...? Love não é um caso isolado de preocupação da comissão técnica. Um dos focos de atenção será o ataque, setor que Parreira pretende avaliar com rigor. ?Não quero falar quais posições vamos dar atenção. Mas sinceramente quero ver os atacantes. Temos o Ricardo Oliveira, Luís Fabiano, Adriano e... falta um. Ah! o Vágner Love. Vamos observá-los bem.? O técnico garantiu que será quase impossível usar os 22 jogadores nas seis partidas ? se o Brasil for até a final ? na Copa América. Mas não descarta nenhum deles para a seqüência das Eliminatórias, a partir de setembro. Parreira recebe os jogadores segunda-feira em Teresópolis. A seleção treina até o dia 1º de julho, quando embarca para Lima e depois Arequipa, Peru, sede do Brasil na competição sul-americana. Nesta segunda-feira, em São Paulo, o treinador da seleção deu uma palestra a cerca de mil professores e estudantes de Educação Física de escolas de São Paulo. O evento foi patrocinado pela AmBev, uma das parceiras da CBF, que está lançando a Copa Guaraná ? competição de futebol masculino e feminino que pretende reunir cerca de 3.900 alunos de quase 300 escolas paulistas, entre agosto e novembro.