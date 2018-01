Novo Palmeiras entra em campo no Sul O Palmeiras será um novo time nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Figueirense, em Santa Catarina. A estréia do técnico Emerson Leão promete ser um divisor de águas da equipe que vinha disputando o Brasileiro para o time que seguirá na competição. Agora, será um Palmeiras preocupado unicamente em subir na tabela. Leão apontou sua prioridade: tirar o time da 16.ª e incômoda posição. "Nossa necessidade é vencer a partida e subir na tabela. Não vamos nos preocupar em jogar bonito. Isso pode ficar para depois. Temos de ganhar o jogo. O Palmeiras não pode ficar onde está", disse. A primeira providência é não sofrer gols. Leão então "trancou" o Palmeiras diante do Figueirense, um adversário que atualmente ocupa a zona de rebaixamento, com dez pontos e apenas dez gols marcados. Ele manteve a equipe com três zagueiros: Gamarra, Nen e Daniel, que estava encostado e agora terá nova oportunidade na vaga deixada por Leonardo Silva, suspenso. Daniel esteve na Seleção Brasileira quando ela era comandada por Leão. À frente dos três zagueiros, o Palmeiras terá dois volantes "brucutus", de marcação pesada: Marcinho Guerreiro e Alceu. "E eles não terão a função de armar a equipe. Estarão ali para destruir e marcar forte", explicou o treinador. Como Baiano será julgado nesta quarta, às 18 horas, no Rio, pelas agressões em Tevez - e por isso não viajou com a delegação -, Correia voltará à lateral-direita. O atleta chegou a dizer no passado que não atuaria mais nesta posição, preferindo uma chance no meio. Nesta terça, ele treinou na ala e não reclamou. Agarrou o colete amarelo dos titulares sem olhar para trás. E no setor ofensivo, Leão testou duas formações. Uma delas, sem atacante de área. Juninho Paulista, que volta ao time depois de suspensão, Marcinho e Pedrinho faziam a função de armação e arremates. Marcinho foi quem mais perto do gol ficou. Na outra opção, Juninho foi sacado para a entrada de Warley, centroavante nato. "Vou decidir no dia do jogo", disse o técnico. Os titulares venceram por 2 a 0. Leão fez um coletivo de dois tempos e parou a disputa por várias vezes, cobrando empenho e posicionamento certo de seus jogadores. Numa falta da esquerda, após dois erros de Pedrinho no cruzamento, o chefão ameaçou o atleta dizendo que daria a incumbência para o lateral Lúcio. Na terceira tentativa, Pedrinho acertou.