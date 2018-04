Novo Parma atinge meta e conquista acesso na quarta divisão da Itália

A Série D da Itália é regionalizada e conta com nove grupos de até 20 equipes. Os campeões de cada chave sobem para a Série C, também regionalizada, que este ano conta com 54 equipes. Qualquer clube pode se inscrever na Série D, por isso o Parma, refundado, começou por esta divisão.

O Parma venceu o Grupo D da quarta divisão. Faltando três rodadas para o fim da competição, soma 85 pontos e já soma 11 de folga sobre o segundo colocado. Agora, disputará uma nova etapa, onde será apontado o campeão da Série D.

O antigo Parma foi à falência em julho do ano passado e se despediu do futebol com dois títulos da Liga Europa (1994/95 e 1998/99) e três da Copa da Itália (1991/92, 1998/99 e 2001/02). Pelo clube jogaram craques como o goleiro Gianluigi Buffon e os zagueiros Fabio Cannavaro e Carlo Ancelotti. Os brasileiros Taffarel, Amoroso, Júnior e Alex também jogaram lá.