Novo presidente confirma renovação de Levir no Atlético

Candidato único, Daniel Nepomuceno foi formalmente eleito presidente do Atlético-MG nesta quarta-feira. A cerimônia de posse aconteceu momentos depois do resultado ser divulgado e contou com a presença do agora ex-presidente Alexandre Kalil, que por sinal, recebeu o Galo de Prata, honraria maior do clube. Mas o grande momento da festa ainda estava por vir.

Durante seu primeiro pronunciamento como novo presidente, Nepomuceno encerrou o mistério e deu a notícia que a torcida tanto esperava: a renovação contratual com o técnico Levir Culpi, que encerrou o mistério e assinou novo vínculo até o fim da próxima temporada.

"Foi uma conversa muito franca comigo e o Kalil, que passou toda a segurança para ele. Sentei com o Levir hoje. Depois da minha esposa, o Levir foi a segunda pessoa mais difícil para conquistar. E isso mostra a seriedade que ele tem com o clube. E, graças a Deus, temos ele por mais um ano pelo clube", declarou.

A dúvida sobre a permanência de Levir já se transformava em uma novela no Atlético-MG. Isso porque o treinador estava afastado do futebol quando aceitou o convite para assumir a equipe, em abril, e em várias oportunidades chegou a se dizer cansado do meio esportivo. Por isso, havia o temor de que ele decidisse se afastar mais uma vez.

Mas Levir foi convencido por Nepomuceno. Na verdade, em alguns momentos neste fim de temporada ele já havia se mostrado seduzido pela possibilidade de continuidade no Atlético-MG. Principalmente, pelas históricas viradas da equipe contra Corinthians e Flamengo, nas quartas e semifinais da Copa do Brasil, além do título sobre o Cruzeiro, na decisão da mesma competição.

Levir Culpi está em sua quarta passagem pelo Atlético-MG e chegou para substituir Paulo Autuori após um início de ano ruim. Com ele, a equipe voltou a desempenhar um futebol ofensivo, que lhe rendeu o único título da temporada. Antes do time atleticano, Levir comandou o Cerezo Ozaka de 2007 a 2013.