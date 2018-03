Novo presidente do Fla corta despesas Salário de Velloso: R$ 17 mil. Salários de Renato, Mauro, Sérgio e William, somados: R$ 60 mil. Engana-se quem imagina tratar-se de juvenis recém-promovidos pelo técnico Lula Pereira no Flamengo e que vêm fazendo bonito na Copa dos Campeões, com duas vitórias em dois jogos. Velloso vem a ser o ex-presidente Luís Augusto Velloso, designado superintendente de esportes amadores com salário de diretor de multinacional, na gestão Edmundo Santos Silva. O exemplo ajuda a entender porque o clube acumulou um passivo de R$ 200 milhões, considerando-se que Velloso é apenas um entre dezenas de cartolas rubro-negros que transformaram a Gávea num imenso e confortável cabide de emprego. Discretamente, o presidente interino Gilberto Cardoso Filho começou a tirar as peças do ?cabidão?, promovendo cortes em quatro das 15 vice-presidências e quatro das sete superintendências. Leia mais no Jornal da Tarde