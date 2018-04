Novo presidente do Palmeiras promete blindar jogadores

SÃO PAULO - Numa das suas primeiras atividades como presidente do Palmeiras, Paulo Nobre foi nesta terça-feira à Academia de Futebol para conversar com os jogadores alviverdes, que se preparavam para a viagem rumo a São José do Rio Preto, onde na quarta enfrentam o Oeste. E o dirigente fez questão de dizer aos atletas que eles serão blindados dentro do clube.

"Está começando um novo período no Palmeiras, e neste novo Palmeiras queremos blindar vocês (atletas) e permitir que vocês possam apenas jogar futebol. Vocês terão todo o apoio possível nesta nova gestão, e o que queremos em troca é que vocês vistam a camisa do Palmeiras, que honrem as tradições do clube e que se matem em campo em respeito à torcida", disse o presidente aos jogadores, segundo foi divulgado pelo clube.

O discurso de Nobre é uma referência clara aos problemas da gestão de Tirone, quando diversos jogadores tiveram problemas com a torcida. João Victor, por exemplo, chegou a se envolver em briga com torcedores e Luan não quer mais jogar pelo clube.

De acordo com a assessoria de imprensa do Palmeiras, Barcos respondeu ao presidente em nome do grupo, garantindo o comprometimento dos atletas e dando boas-vindas aos novos dirigentes. Ao final do encontro e antes do embarque da delegação, Barcos e os zagueiros Henrique e Maurício Ramos, o goleiro Bruno e o meia Valdivia conversaram informalmente com Nobre.