Novo presidente do Santos promete montar grande time Um dia depois de acabar com o reinado de 10 anos de Marcelo Teixeira, ao vencer a eleição realizada no sábado, o novo presidente do Santos fez uma promessa aos torcedores. "Vamos ter um grande time. Não pode continuar pequeno como vinha sendo", avisou Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro.