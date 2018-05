Novo presidente do Santos quer valorizar revelações da base

Depois de 14 horas em pé e refeições compostas de espiga de milho e um misto frio, o novo mandatário do Santos foi dormir com a sensação de êxtase. Ao acordar, sozinho em seu apartamento, fez café. Foi só então que percebeu a missão que terá pela frente. “É um sentimento de dever a ser cumprido”, disse Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro ao Jornal da Tarde, na primeira entrevista como presidente. Eleito no sábado, colocou fim aos 10 anos de reinado de Marcelo Teixeira.

“Vamos ter um grande time. Não pode continuar pequeno como vinha sendo. O Santos virou hospital. Fez contratações para o departamento médico, não para jogar. Esse tipo de atleta não é nosso perfil”, garante.

Jornal da Tarde - Como será o departamento de futebol na sua gestão?

Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro - O que eu posso garantir é que vai ser um time competitivo. E quando digo competitivo, quero dizer uma grande equipe. Vamos valorizar os atletas da base, e teremos jogadores que se destacaram na primeira, segunda e terceira divisões do Nacional. Vamos trazer poucas estrelas. Mas as teremos.

A dívida do clube é uma das suas maiores preocupações?

É, vamos auditar as contas. É a preocupação de qualquer presidente. O Santos deve muito em cheques especiais, com juros altos. Já sabemos como alongar o perfil dessa dívida. O que não sabemos ainda é o passivo oculto.

Quem é santista, mas não mora em Santos, pode esperar mais jogos no Pacaembu?

Pode esperar mais jogos do Santos na capital e em cidades do interior. A Vila será palco de 80% das partidas, mas vamos jogar em outros lugares. O Santos foi campeão mundial para 200 mil santistas no Maracanã. Foi campeão brasileiro em 2002 dividindo o Morumbi com o Corinthians. Quem tem cativa na Vila vai ter acomodações especiais e transporte para o local do jogo. Mas a Vila, para mim, é sagrada.

Uma das acusações que lhe foram feitas é que levaria o Santos para São Paulo...

Foi meu avô, como presidente do Santos, que comprou o terreno do estádio. Gosto tanto da Vila Belmiro que vou levar a sede do clube novamente para lá e tirá-la da chancelaria da Universidade Santa Cecília [de Marcelo Teixeira]. O endereço do clube será Rua Princesa Isabel sem número, como sempre foi. Esse negócio de número cabalístico não cabe na história do Santos. Imagina se o Papa cismasse com o número 13 e quisesse que a Basílica passasse a ser na Praça de São Pedro, 13. A Vila é um monumento tão sagrado como esse.

O senhor tem consciência que será julgado pelos títulos conquistados?

Sim, claro. É como numa empresa. Você mede um presidente pelo dividendo. Dividendo no futebol é título.

Imagino que os dois últimos dias foram puxados, mas recompensadores.

Foram. Ontem [sábado], estava exausto. Fiquei 14 horas de pé. Não almocei. Comi uma espiga de milho e à noite um misto frio. Dormi feito um saco de batatas. Hoje [domingo] acordei com uma sensação de realidade, de dever a ser cumprido. Percebi como vai ser minha vida daqui para frente.

Há alguma possibilidade do Giovanni voltar a jogar pelo Santos?

Não é verdade. Uma das áreas que a gente vai enfatizar é a descoberta de novos talentos. O Santos vai ter o seu próprio corpo de descobridor de talentos. Vamos nos desprender dos empresários. Giovanni já mostrou talento porque trouxe o Ganso. O que nós queremos fazer com o Giovanni é uma festa de despedida que ficará marcada na história do Santos. Não nos conformamos com a festa que o atual presidente fez com o Antonio Carlos, um jogador que não tinha qualquer identificação com o Santos, enquanto Giovanni teve que ficar esperando quatro horas na reitoria para assinar a rescisão do seu contrato.

A quantas anda o fundo de investimentos que está sendo montado?

Esse fundo tem uma rotina que está sendo finalizada. Depois será submetido à CVM. Ele só pode ser concluído quando o Santos assumir princípios de governança. É preciso lembrar que entre os agentes captadores está o presidente que fez a maior captação da história do Brasil, que conseguiu R$ 12 bilhões em 48 horas de trabalho [Fabio Barbosa, presidente do Santander].

Dorival Júnior, ex-Vasco, é o principal nome para técnico?

É um dos nomes. Tem carreira de vencedor. Sabe trabalhar com jovens jogadores. Mostrou o seu talento. Mas ele não é único. Existem outros.

O senhor não teme que nos últimos dias de mandato o presidente Marcelo Teixeira assine acordos de patrocínio que estejam vigentes na sua administração?

Eu não posso julgar as pessoas. Se ele fizesse isso, daria uma declaração com firma reconhecida que não tem amor ao Santos. Não acredito que um santista seja capaz disso.

Onde o senhor estava no momento em que estourou a briga durante a apuração?

Eu estava junto do palco, na primeira fileira, devidamente protegido por dois agentes de segurança. Quando começou o quebra-pau, me levaram para um lugar protegido. Sem dúvida foi uma tentativa de melar a eleição. O mais curioso é que nas últimas 4 eleições perdemos nas urnas e saímos da Vila desejando polidamente boa sorte ao presidente. Quem não esta acostumado à convivência do clube faz um espetáculo de vandalismo.