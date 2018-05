Novo presidente projeta Santos 'campeão de tudo'

Empossado como novo presidente do Santos na última terça-feira à noite, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro projeta anos gloriosos para o clube, apesar de o time ter encerrado de maneira sofrível o último Campeonato Brasileiro, proporcionando um cenário de poucas esperanças aos seus torcedores de um 2010 com títulos.

"Eu quero meu Santos campeão de tudo, até do cara e coroa que decide o lado do campo. Isso pode soar como utopia, mas a utopia nos faz caminhar, nos faz buscar o sonho. Convido todos a caminharem juntos", afirmou o dirigente, que nesta quarta-feira completa 67 anos de idade.

Emocionado durante o seu discurso de posse, Luis Álvaro ressaltou a importância de o clube conviver em paz depois de vencer a eleição para presidente como líder da chapa de oposição ao mandato de Marcelo Teixeira, que estava há dez anos à frente do Santos.

"A primeira palavra é paz. As eleições já são um episódio da história do clube. Hoje (terça-feira) todos começamos o Santos do amanhã. O escudo do clube é formado por listras brancas e negras, contrastantes. Isso mostra que visões distintas convivem serenamente por um destino maior", filosofou.