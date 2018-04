Novo reforço do Bota esbanja otimismo O novo reforço do Botafogo, o atacante Luís Cláudio, ex-Boavista, se apresentou nesta terça-feira esbanjando otimismo. A diretoria alvinegra contratou o atleta com a intenção de usá-lo como eventual substituto do artilheiro Luizão, que ficou fora de pelo menos quatro rodadas por contusão no joelho direito. No entanto, o jogador quer provar a todos em General Severiano que tem qualidades para ser titular da equipe. Ele não deve estrear contra o Criciúma, domingo, em Caio Martins, porque sua documentação ainda não foi liberada pelo clube português. Luís Cláudio frisou que saiu do Boavista por causa de atrasos salariais. "Meu advogado já está vendo isso tudo. Até o fim de semana, esse problema vai estar resolvido". Sobre sua trajetória no futebol europeu, o atacante disse ter vivido uma boa fase. Contou que participou de uma semifinal da Copa da Uefa, estava jogando bem, mas só saiu do clube por causa dos atrasos salariais. A respeito de sua condição física, o atleta não titubeou e passou a responsabilidade de escalá-lo para Bonamigo. "Estou bem, vinha jogando e só dependo dele", afirmou Luís Cláudio, que assinou contrato com o Botafogo até abril de 2005 e teve passagens por Vasco, Palmeiras, entre outros clubes.