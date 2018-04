Novo reforço do Cruzeiro, Everton rejeita comparação com Montillo

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro apresentou nesta sexta-feira mais dois reforços. Depois do pacotão de 10 jogadores, o atacante Dagoberto e o meia Everton Ribeiro vestiram oficialmente pela primeira vez a camisa do clube na Toca da Raposa nesta manhã. Enquanto o ex-colorado chega para ser a estrela do setor ofensivo, o antigo jogador do Coritiba é visto dentro do clube como substituto de Montillo, que foi para o Santos.

Everton, porém, evitou comparações. "Ele (Montillo) teve a história dele, e eu espero construir a minha. Uma história vitoriosa dentro de um clube vitorioso", comentou em sua primeira entrevista coletiva.

O jogador foi duas vezes vice-campeão da Copa do Brasil com o Coritiba. Ali, era o principal articulador do time montado por Marcelo Oliveira, hoje seu técnico do Cruzeiro. Mas Everton Ribeiro não se vê em vantagem na disputa por uma vaga no time titular.

"A gente já se conhece, ele sabe do meu estilo, mas aqui existem vários bons jogadores. Vou ter que brigar pelo meu espaço. Sou um jogador que cria as jogadas do meio para frente, fiz muitos gols no ano passado, e espero manter isso para ajudar a equipe a conseguir as vitórias", comentou o meia, que já havia prometido, em entrevista ao site do Cruzeiro, fazer pelo menos 18 gols na temporada.