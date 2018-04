Novo reforço do Palmeiras se inspira em Vampeta Reforço do Palmeiras para a temporada 2010, o volante Márcio Araújo disse nesta segunda-feira que se inspira num volante que fez história com a camisa do Corinthians: Vampeta. "Falei do estilo de jogo, não da sua personalidade. Ele marcava bem e dava suas arrancadas ao ataque", contou o jogador de 25 anos.