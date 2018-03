?Novo? Santos deixa Leão otimista Se a primeira impressão é a que fica, o novo time do Santos terá sucesso na seqüência do Campeonato Brasileiro. A vitória de 3 a 1 da renovada equipe de Emerson Leão, contra o Coritiba, deixou o técnico satisfeito e confiante para o próximo compromisso, quarta-feira, no clássico contra o Corinthians. "Jogamos bem, no primeiro tempo tivemos alguns erros de fundamento, o que foi corrigido no intervalo", disse. E foi no segundo tempo que o Santos confirmou os três pontos, ao apresentar um melhor futebol e marcar mais dois gols. "No começo, erramos no detalhe", explicou. "A bola enroscava na chuteira, a gente errava um passe no momento decisivo", prosseguiu. O lateral-esquerdo Léo comemorou a vitória e os 27 anos completados neste domingo. "Estamos de parabéns, o Santos foi um time aplicado, superou um adversário difícil", reconheceu. O zagueiro Preto se mostrou bastante satisfeito com o bom desempenho do Santos. "Ainda marquei um gol", alegrou-se. Preto disse que "os jogadores que substituíram os titulares deram conta do recado". O meia Renato foi mais realista. "Não é todo dia que a gente pode mostrar um futebol bonito. O importante são os três pontos conquistados". Renato manifestou o interesse de permanecer na Vila Belmiro (seu contrato se encerra sexta-feira que vem) e confirmou que nesta segunda-feira conversará com a diretoria santista na tentativa de renovar seu vínculo. CORITIBA - Para o goleiro Fernando, o Coritiba fez um bom primeiro tempo, mas caiu no segundo. "A expulsão do William nos prejudicou". Tcheco simplificou. "O Santos aproveitou as chances que criou". ELANO - O meia Elano volta a treinar nesta segunda-feira à tarde no CT Rei Pelé. Depois de ficar de fora das partidas decisivas contra o Boca Juniors, na Libertadores de América, ele ganhou mais tempo para recuperar seu joelho direito. A expectativa, agora, é saber se o jogador terá condições para enfrentar o Corinthians, quarta-feira.