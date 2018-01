Novo técnico do América-RJ é Jorginho O América-RJ comemora no domingo 101 anos de fundação. Como presente de aniversário, a diretoria anunciou nesta sexta a contratação do tetracampeão mundial Jorginho para comandar a equipe na próxima temporada. ?Ele será o mentor do futebol do América. Está estimulado a fazer bom trabalho, tem ótima imagem e é muito carismático?, declarou o presidente Reginaldo Mathias. Jorginho, que atualmente faz estágio no Flamengo, começará em breve a montar o elenco para a disputa do Campeonato Carioca de 2006. De acordo com o presidente do América, o novo treinador indicará a contratação de dois jogadores argentinos e de um goleiro alemão. O dirigente pretente trazer também atletas do interior de São Paulo. ?Chega de trazer reforços de qualidade discutível. O América quer montar um time competitivo, para brigar por bons resultados?, afirmou. Jorginho foi revelado no clube, na década de 80, antes de fazer sucesso no futebol mundial. ?Ele faz parte do projeto pele vermelha. Estou formando a comissão técnica das categorias de base com ex-jogadores que brilharam com a camisa americana?, disse o presidente. O ex-meia Moreno e o ex-zagueiro Zedilson, ambos campeões pelo América no Torneio dos Campeões em 1982, comandam o time juvenil e o de juniores, respectivamente.