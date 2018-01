Novo técnico, Eduardo Baptista pede voto de confiança aos palmeirenses

Eduardo Baptista, novo técnico do Palmeiras, pediu um voto de confiança à torcida palmeirense para o ano que vem. Em vídeo gravado para a TV Palmeiras, o sucessor de Cuca afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho anterior. "Peço voto de confiança que possamos fazer com que 2017 seja ainda melhor que 2016", afirmou Eduardo. A data da apresentação oficial do novo treinador ainda não está definida, mas deverá ocorrer apenas em 2017.

Embora tenha sido campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano com o Sport, Eduardo ainda é um nome em ascensão. Não é um técnico "top". Dirigir o campeão brasileiro é o maior desafio de sua carreira, na qual somam-se uma passagem de seis meses pelo Fluminense - a gota d'água para sua saída foram duas derrotas em clássicos - e um bom trabalho na Ponte Preta neste ano. A equipe terminou em oitavo lugar no Brasileiro.

Eduardo também elogiou o comportamento da torcida do Palmeiras. "Quero dar os parabéns para o torcedor palmeirense pelo brilhante ano. O Cuca, os jogadores e a diretoria fizeram um trabalho excepcional, mas vocês (torcedores) fizeram a diferença. Já fui adversário. Não vejo a hora de chegar o dia 5 de fevereiro para perceber esse calor ao meu favor. Juntos, vamos fazer um grande ano", afirmou.

Eduardo revelou que está se preparando para assumir o Palmeiras. Na semana passada, ele participou de um curso de aperfeiçoamento na CBF. "Nesses 30 dias que faltam, estou estudando e me preparando ainda mais para poder, junto com vocês, jogadores, diretoria e comissão técnica, fazer um 2017 muito mais vitorioso. Vamos dar sequência a esse excelente trabalho que foi feito em 2016", afirma.