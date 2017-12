Novo técnico espera reforços para o Mogi O novo técnico do Mogi Mirim, Ademir Fonseca, já trabalhou em dois períodos com o novo elenco nesta terça-feira e ficou satisfeito com o desempenho do elenco. Mas admitiu que o grupo "requer um pouco mais de qualidade" e que a diretoria prometeu alguns reforços para os próximos dias. O problema é que estes reforços não poderão estar em ação na próxima rodada do Campeonato Paulista da Série B, quando enfrenta o Paulista, sábado, em Jundiaí. "Por mais duas rodadas vamos trabalhar com este grupo. O que falta é um pouco mais de tranqüilidade, porque os resultados sairão normalmente". Entre os nomes que estão cotados, aparece o experiente meio-campista Vágner Mancini. Outra opção é o meia Cairo, revelado pelo Atlético-MG e que atualmente está sem clube. O gerente de futebol, Henrique Storti, é mais cauteloso com relação a reforços. "Vamos aguardar a avaliação do técnico sobre o grupo. Depois iremos buscar reforços".