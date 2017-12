Novo técnico evita mudar o Paulista O técnico Vágner Mancini não pretende fazer grandes modificações no time do Paulista para tentar buscar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o São Raimundo-AM, sábado, às 16 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Ele prefere manter a filosofia que estava sendo desenvolvida por Zetti, o seu antecessor. A única modificação acontecerá na defesa. Danilo recebeu o terceiro cartão amarelo e dará lugar para Beto, que foi formado nas equipes de base do clube e já tem alguma experiência. O ex-jogador Mancini, que fará sua estréia como treinador, usa de um ditado antigo para fundamentar a sua postura. "Estou chegando agora. É claro que há uma certa apreensão, pois estou começando um trabalho diferente em um time que está vencendo. E como em time que está ganhando não se mexe, vou ser cauteloso. Inicialmente, dou seqüência ao trabalho que já vinha sendo feito e aos poucos vou imprimindo o meu estilo", afirmou. Com 8 pontos, o Paulista, se vencer o São Raimundo, assume a liderança da Série B. O Santa Cruz-PE, que tem 10, perdeu para o Anapolina-GO por 2 a 1, na abertura da rodada, na terça-feira.