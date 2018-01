Novo técnico testa mudanças no Marília Dois dias no comando do Marília foram suficientes para o técnico Luís Carlos Ferreira já realizar mudanças na equipe. Ao menos três novas caras estão praticamente confirmadas. O lateral-esquerdo Galego, o meia Alexandre Salles e o atacante Romualdo treinaram nas vagas de Bill, Juca e Camanducaia, respectivamente. "Esses foram alguns testes que resolvi fazer no último coletivo, mas ainda não há nada confirmado", disse Ferreira, que estuda a possibilidade de realizar um treinamento em Fortaleza, palco do jogo contra o Ceará, sábado, pela última rodada da Série B do Brasileiro. A delegação seguiu nesta quinta-feira à tarde para a capital cearense. Para essa partida, cujo time paulista precisa de um ponto para garantir uma vaga à próxima fase, Ferreira definiu uma única frase sobre como a equipe entrará em campo: "Técnica brasileira e obsessão argentina". O Marília ocupa o sexto lugar, com 35 pontos.