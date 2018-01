Novo time do Marília contra o Vitória Depois do sufoco do quase rebaixamento no Campeonato Paulista, o Marília usou a última semana para se reformular e estréia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Vitória, campeão baiano de 2005. Na partida, marcada para as 16 horas deste sábado, no Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP), o time paulista poderá estrear cinco de seus dez novos contratados. O técnico Roberval Davino ainda depende de algumas questões administrativas para contar com alguns reforços. No entanto, o zagueiro Téio, o lateral-direito Luizinho Netto, o volante Lau, os meias Paulo Santos e Marcelo Rosa devem fazer suas estréias. "A escalação vai depender da documentação, para não corrermos riscos", adiantou o técnico com ar de mistério. O centroavante Frontini, que ainda não acertou sua saída, está confirmado no time titular. No Vitória, o técnico Renê Simões, que rejeitou a hipótese de treinar o Palmeiras para comandar o Rubro-Negro, só tem uma dúvida. Com o volante Vinícius lesionado, o técnico ainda decide seu substituto entre Ferdinando e Arivélton, que fica em desvantagem por também estar retornando de lesão.