Novo treinador aponta falhas do União Com apenas dois dias no comando do União São João, o técnico Play Freitas já encontrou vários problemas no time e espera poder resolvê-los até sexta-feira, quando o time de Araras recebe o Ceará no estádio Hermínio Ometto. Com 11 pontos e na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, o treinador, que substitui a Roberto Cavalo, resolveu fazer algumas alterações. O lateral-direito Valdo está treinando entre os titulares e, com isso, Diguinho foi deslocado para a defesa. Fabinho, no meio, e Mauro, no ataque, também estiveram no time titular que fez um jogo-treino esta tarde com a time juniores do próprio clube.