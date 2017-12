?Novo? Uruguai empolga Pedro Rocha O maior jogador uruguaio pós-1950 está empolgado com o novo estilo da seleção de seu país. Pedro Virgílio Rocha Franchetti - "El Verdugo" (o carrasco) -, meia nas Copas de 62, 66, 70 e 74 e que brilhou no São Paulo nos anos 70, apóia a revolução do técnico Juan Ramón Carrasco: "O futebol uruguaio estava estagnado, precisava de uma sacudida. Ele mudou a mentalidade dos jogadores." Pedro Rocha viu o jogo com 50 uruguaios em um restaurante em São Paulo. "No segundo tempo o Uruguai foi marcar a saída de bola do Brasil. Isso mostra coragem, que o time joga para atacar. Não é mais aquela retranca, aquela maldade de antigamente. O Uruguai jogou limpo contra o Brasil." Um exemplo do "fair play": Abeijón deu lugar a Nuñez ainda no primeiro tempo. "Quando deu um pontapé no Zé Roberto e levou amarelo, o Lugano - ao meu lado - me disse que o técnico ia tirá-lo. O Lugano disse que o Carrasco não gosta de jogador que dá pontapé, que quer um time jogando na bola." O estilo está causando furor no Uruguai. Pedro Rocha avisa: "O Carrasco não é louco nem burro. É polêmico. E já era como jogador. E muito inteligente. Torço muito para o trabalho dele dar certo. Mudança tão radical não dá resultados de um dia para o outro." Perto dos 61 anos (em 3 de dezembro), Rocha trabalha há seis meses como manager do Taboão da Serra, que disputou a Série B-3 este ano e também tem times nas categorias de base. "Para a próxima temporada, a B-3 e a B-2 foram fundidas. E os quatro primeiros vão pular direto para a A-3." O orgulho do clube é o time de juniores, que está na semifinal do Paulista da Segunda Divisão. No sábado, joga em casa com o Campinas, do ex-atacante Careca. "Temos uns quatro ou cinco meninos muito bons. O artilheiro do campeonato é nosso - o Santos. O apelido dele é Biribinha. Tem dez gols." O treinador é o filho, Pedrinho. "Ele fica meio bravo porque botei o nome dele de Pedro Virgilio, como eu. Mas paciência, não tem jeito de mudar", brinca. Em janeiro, o Taboão da Serra disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior.