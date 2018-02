Novorizontino afunda Linense e sonha com classificação no Paulista

O Novorizontino venceu de virada o Linense por 3 a 2, em partida realizada nesta segunda-feira, no estádio Gilbertão, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Assim, acabou entrando novamente na briga pela classificação às quartas de final.

Com o resultado, o Novorizontino foi para a terceira colocação do Grupo C, com 11 pontos, a dois do segundo colocado São Bento. Já o Linense, que soma quatro tropeços seguidos dentro do Gilbertão, tem cinco, na lanterna do Paulistão e do Grupo A.

Precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, o Linense foi para o abafa e abriu o placar logo no minuto inicial. Eduardo colocou a bola para dentro da área, Wilson apareceu livre de marcação e pegou de primeira para abrir o placar.

O Novorizontino não demorou para reagir e foi logo dominando as ações, até que achou o gol de empate aos 30 minutos. Após cobrança de escanteio, Éder apareceu de surpresa para deixar tudo igual.

No segundo tempo, o Novorizontino suportou a pressão inicial no Linense, subiu ao ataque e fez o gol da virada aos 12 minutos. Jean Patrick cruzou na medida para Juninho, que mergulhou para colocar o time visitante na frente do marcador.

O Linense, no entanto, respondeu na sequência. Seis minutos depois, Thiago Humberto, em cobrança de falta, colocou a bola na cabeça de Leandro Silva, que testou firme para empatar. A equipe de Lins se animou e saiu com tudo em busca da vitória. O Novorizontino, porém, acertou um contra-ataque e fez o terceiro aos 44 minutos, com Francis.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Bragantino no domingo, às 11 horas, em casa. Na segunda-feira, às 20h, o Linense visita o Botafogo, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 2 X 3 NOVORIZONTINO

LINENSE - Pegorari; Reginaldo, Leandro Silva, Adalberto e Fernandinho (Thiago Humberto); Bileu, Eduardo, Maycon e Murilo Henrique; Wilson (Juninho) e Kauê (Giovanni). Técnico: Márcio Fernandes.

NOVORIZONTINO - Oliveira; Tony, Anderson Salles, Éder e Tallyson; Adilson Goiano, Jean Patrick e Everton (Lucas); Cléo Silva, Alisson Safira (Francis) e Juninho (Rafael Ratão). Técnico: Doriva.

GOLS - Wilson, a um e Éder, aos 30 minutos do primeiro tempo. Juninho, aos 12, Leandro Silva, aos 18, e Francis, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS - Fernandinho, Bileu e Eduardo (Linense); Cléo Silva e Jean Patrick (Novorizontino).

RENDA - R$ 17.670,00.

PÚBLICO - 711 torcedores.

LOCAL - Estádio Gilbertão, em Lins.