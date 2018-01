Novorizontino anuncia três reforços para o Paulistão

O zagueiro Luiz Gustavo disputou 11 partidas na Série A, no segundo turno, quando chegou ao clube do interior de Santa Catarina. Antes disso, ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Luiz Gustavo disputou as últimas duas edições do Paulistão pelo Penapolense. Outro que veio do Joinville é o lateral-direito Arnaldo, que foi companheiro de clube duas vezes com Luiz Gustavo, no Penapolense e Joinville.

O terceiro contratado é o volante Adriano, campeão da Copa Libertadores de 2011 com o Santos. Além do título continental, ganhou três títulos paulistas 2007, 2011 e 2012 - e uma Recopa Sul-Americana, todos pelo clube praiano. Com tanta experiência, Adriano afirma que o Novorizontino é mais um desafio na sua vida.

"Escolhi pelo projeto que foi passado, que é muito ambicioso. Quero contribuir para o clube conquistar seu objetivo de chegar a Série D do Brasileiro e retribuir a confiança que estão depositando em mim", afirma.

Os atletas já iniciaram os treinamentos juntos aos demais companheiros. O Novorizontino estreia no Paulistão no dia 31 de janeiro, contra o Linense, em Lins, no estádio Gilbertão.