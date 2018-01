Novorizontino ganha duelo regional e faz 3 a 1 sobre o Mirassol na estreia

O Novorizontino começou bem o Campeonato Paulista, vencendo o duelo regional contra o Mirassol por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Após empate no primeiro tempo, Juninho e Cléo Silva saíram do banco de reservas para marcar os gols da vitória.

O Novorizontino larga na frente no Grupo C, que conta ainda com São Bento, Ferroviária e Palmeiras. Já o Mirassol está no Grupo D com Santos, Red Bull Brasil e Botafogo.

O mandante começou melhor e faz a defesa mirassolense trabalhar bastante nos primeiros minutos. De tanto insistir, aos 17 minutos, Jean Carlo cobrou falta, o goleiro Fernando Leal deu rebote e Alisson Safira aproveitou para marcar o primeiro gol do Campeonato Paulista de 2018.

Mas os visitantes conseguiram equilibrar as ações e buscaram o empate ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, em cobrança de falta ensaiada. A defesa da casa esperava um cruzamento para a área, mas a bola foi rolada para Paulinho, que bateu de longe para deixar tudo igual.

Aos 22 minutos do segundo tempo, o Novorizontino voltou a ficar em vantagem. Eder aproveitou cruzamento e escorou para Juninho, que tinha acabado de entrar e, com seu primeiro toque na bola, balançou as redes.

Para matar o jogo, mais um atacante vindo do banco marcou o terceiro gol. Em rápido contra-ataque, Cléo Silva arrancou, ganhou da marcação e tocou na saída do goleiro, garantindo a vitória por 3 a 1.

As duas equipes voltam a campo neste sábado para a disputa da segunda rodada do Paulistão. O Mirassol recebe o São Bento, enquanto que o Novorizontino vai ao estádio do Morumbi, na capital paulista, para enfrentar o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 3 x 1 MIRASSOL

NOVORIZONTINO - Oliveira; Tony, Éder, Anderson Salles (Guilherme Teixeira) e Tallyson; Adilson Goiano, Jean Patrick e Jean Carlos; Alisson Safira, Rafael Ratão (Cléo Silva) e Francis (Juninho). Técnico: Doriva.

MIRASSOL - Fernando Leal; Sueliton (Bruno), Edimar, Edson Silva e Willian Simões; Wellington, Paulinho (André Luis) e Rodolfo; Alison, Dalberto e Zé Roberto (Douglas Baggio). Técnico: Moisés Egert.

GOLS - Alisson Safira, aos 17, e Paulinho, aos 30 minutos do primeiro tempo; Juninho, aos 22, e Cléo Silva, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tallyson, Adilson Goiano, Alisson Safira e Francis (Novorizontino); Wellington e Zé Roberto (Mirassol).

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

RENDA - R$ 77.015,00.

PÚBLICO - 2.918 pagantes.

LOCAL - Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).