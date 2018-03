Novorizontino se reabilita, faz 1 a 0 e derruba a invencibilidade do Ituano

O Novorizontino conseguiu reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Paulista. Jogando no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), venceu o Ituano por 1 a 0 e já pode dormir na zona de classificação do Grupo C. O resultado desta quarta rodada acabou com a invencibilidade do time de Itu (SP), que está garantido na vice-liderança do Grupo A.

Isso porque o Ituano tem sete pontos, com duas vitórias e um empate, enquanto que Botafogo e São Bernardo, que ainda irão a campo, têm três cada. À frente do Ituano apenas o Corinthians, que venceu o Audax por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos nove. O Novorizontino tem seis pontos, igualado com o Palmeiras, mas atrás no saldo de gols. Na terceira posição aparece o Santo André, com cinco, e na lanterna o São Bento, sem somar nenhum.

Na volta a Novo Horizonte, pressionado pelo resultado, o time da casa não teve medo para pressionar desde os primeiros minutos. Os comandados do técnico Júnior Rocha tinham espaço no meio de campo para trabalhar e aos poucos foram se aproximando da grande área.

Mas o gol saiu somente aos 47 minutos do primeiro tempo. Cléo Silva achou Alexandro livre na grande área e cruzou a meia altura. O centroavante fez bem o papel de pivô e dominou a bola para Fernando Gabriel, que chegava de trás, conseguiu receber sem marcação e tocou na saída do goleiro Fábio.

Mesmo à frente do placar, o Novorizontino voltou para o segundo tempo com a mesma pegada, pressionando a saída de bola e tomando conta do meio de campo. Sem conseguir responder, o Ituano via seu goleiro crescer de produção para evitar uma goleada em Novo Horizonte. Na melhor oportunidade, Nilson recebeu e arriscou encobrir Fábio, mas ela explodiu no travessão.

O Novorizontino volta a campo nesta quarta-feira, quando viaja até Campinas (SP) para enfrentar o Red Bull Brasil no estádio Moisés Lucarelli, às 17 horas, pela quinta rodada. Antes, o Ituano recebe o Santos no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 21h30 de terça.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 x 0 ITUANO

NOVORIZONTINO - Tom; Railan, Jéci, Guilherme Teixeira e João Lucas; Doriva, Henrique Santos (Caíque) e Fernando Gabriel (Everaldo); Roberto, Cléo Silva e Alexandro (Nilson). Técnico: Júnior Rocha.

ITUANO - Fábio; Arnaldo (Lucas Crispim), Naylhor, Mateus e Peri; Wellington Simião, Guly, Guilherme (Romarinho) e Morato; Claudinho e Ronaldo (Nena). Técnico: Tarcísio Pugliese.

GOL - Fernando Gabriel, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Railan e Nilson (Novorizontino); Naylhor e Guilherme (Ituano).

ÁRBITRO - Cléber Luis Paulino.

RENDA - R$ 78.351,00.

PÚBLICO - 2.555 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).