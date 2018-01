Novos atacantes podem estrear na Ponte Os atacantes Gabriel e Izaías, apresentados como os primeiros reforços da Ponte Preta, para o Campeonato Brasileiro, já podem estrear no domingo contra o Atlético-PR. Havia a informação que os jogadores não poderiam jogar por causa de problemas na documentação, mas a diretoria conseguiu inscrevê-los a tempo. Izaías tem 29 anos e foi um dos que poucos se salvaram da campanha que levou ao rebaixamento a Internacional de Limeira. Gabriel foi um dos destaques do Mogi Mirim, ao lado de Fábio Costa e Mendes, que foram para o Guarani. Apesar de estarem liberados, os dois não devem ser escalados. O técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, deve manter o esquema 4-5-1, somente com Roger no comando de ataque. A diretoria acertou nesta terça-feira a renovação de contrato com o zagueiro Rafael Santos, um dos raros destaques do time que quase foi rebaixado para Série A-2. O jogador, que estava sendo pretendido pelo Cruzeiro, renovou seu contrato até 2009. Com isso, se ele for negociado nos próximos dias, a Ponte Preta será ressarcida com um bom dinheiro. Rafael tem parte dos seus direitos vinculados ao empresário Juan Figger. Nos próximos dias, o zagueiro Thiago Mathias, que disputou o Estadual pelo Paulista de Jundiaí e o meia Rodriguinho, que pertence ao Atlético-PR, devem acertar suas transferências para o clube campineiro.