Novos equívocos no lanterna Guarani O Guarani voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após 10 rodadas. Nem por isso deixou a lanterna, com 28 pontos, e sua diretoria também parou de cometer alguns equívocos evidentes que deixaram o clube na zona do rebaixamento e com um pé na S érie B em 2005. Nesta segunda-feira, a diretoria anunciou a dispensa do zagueiro Fransérgio, contratado na sexta-feira. A alegação é de que não haveria tempo hábil para a inscrição do atleta. Mas, na verdade, aconteceram muitas críticas pela contratação, uma vez que o clube já dispõe de nove jogadores para o setor. Além disso, no final de semana o zagueiro Tiago, que estava afastado, acabou reintegrado e até participou de um jogo oficial pelo time "B" que venceu o União são João, de Araras, por 3 a 0, pela Copa FPF. Outro fato que provocou dúvidas no estádio Brinco de Ouro foi a ausência do atacante Jonatas no mesmo jogo. Ele alega que foi liberado pela comissão técnica, depois de demonstrar desinteresse em jogar. Diz também que entrou "na geladeira" por não aceitar renovar seu contrato com o clube, que termina em dezembro. Com apenas 18 anos, Jonatas é uma das revelações do clube e participou de sete jogos no atual Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o jogador recebeu um telegrama do clube por descumprimento de contrato. Ele promete se apresentar no Brinco de Ouro, embora seu caso já esteja entregue ao departamento jurídico. À parte os desencontros, o técnico Agnaldo Liz promete dobrar o trabalho nesta semana para o "jogo de seis pontos" diante do vice-lanterna, o Paraná, sábado, em Curitiba. A única baixa é o atacante Sandro Hiroshi, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória de 3 a 1 sobre o Juventude.