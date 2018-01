Novos líderes na Série B2 do Paulista O Águas de Lindóia confirmou o favoritismo sobre o Jalesense e a liderança do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, ao golear por 6 a 2 e chegar aos 14 pontos ganhos no Grupo 1. O Serra Negra, que perdeu por 2 a 0 para o Penapolense é vice-líder, com 14 pontos. Pelo Grupo 2, o Itararé tirou a liderança do Grêmio Barueri, após seis rodadas, ao vencer o Elosport por 2 a 1, em Capão Bonito, por 2 a 1. Agora o time de Itararé tem 15 pontos ganhos, um a mais do que o time de Barueri, que empatou por 1 a 1 com o Guarujá. Confira todos os resultados da sétima rodada da Série B2: Pirassununguense 3 x 1 Lençoense; Campo Limpo 2 x 0 Jabaquara; Radium 1 x 1 Guaçuano; Penapolense 2 x 0 Serra Negra e Joseense 0 x 1 Campinas.