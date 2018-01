Novos líderes no Paulista da Série A-3 A liderança do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A-3 mudou de mãos. XV de Piracicaba e Monte Azul chegaram aos 17 pontos depois de vencerem seus jogos, neste domingo, pela 10.ª rodada. O XV de Jaú, líder desde o início, permaneceu com 16 pontos, perdendo a ponta após a derrota para a Ferroviária, por 2 a 1, em Araraquara. O XV de Jaú não vence há quatro rodadas e não resistiu à pressão da Ferroviária, que faz campanha de recuperação. Em casa, o Monte Azul venceu o Votuporanga por 3 a 2. Melhor ainda foi o resultado do XV de Piracicaba, fora de casa, ao golear o Jaboticabal, por 4 a 2. O Rio Claro, que folgou na rodada, ficou em quatro lugar, com 14 pontos. Em Barretos, nem a estréia do técnico João Ricardo impediu a derrota, em casa, para o Independente, por 3 a 1. O Grêmio Barueri consolidou a vice-liderança do Grupo 2 ao vencer em casa ao Itararé por 3 a 0, chegando aos 22 pontos, ainda oito pontos atrás do líder Palmeiras B, com 100% de aproveitamento e 30 pontos, após a vitória apertada sobre o Primavera, por 1 a 0, sábado, no Parque Antártica. O jogo entre São Vicente e Mauaense que seria realizado na Baixada Santista acabou sendo cancelado a pedido da Polícia Militar, que não conseguiria realizar a segurança. No sábado, São José e EC Osasco empataram sem gols no Vale do Paraíba, enquanto o Ecus confirmou seu favoritismo diante do Taboão da Serra, vencendo por 1 a 0. Nesta primeira fase, os times de cada grupo se enfrentam entre si em dois turnos, classificando-se os quatro primeiros colocados. Os dois últimos serão rebaixados para a Série A-3 em 2006. Confira os resultados da 10ª rodada: Grêmio Barueri 3 x 0 Itararé; Ferroviária 2 x 1 XV de Jaú; Monte Azul 3 x 2 Votuporanga; Jaboticabal 2 x 4 XV de Piracicaba; Barretos 1 x 3 Independente; Palmeiras B 1 x 0 Primavera; São José 0 x 0 EC Osasco e Ecus 1 x 0 Taboão da Serra. Classificação: Grupo 1 - 1.º - XV de Piracicaba, 17 pontos (7 gols de saldo); 2.º - Monte Azul, 17 pontos (4 gols de saldo); 3.º - XV de Jaú, 16; 4.º - Rio Claro, 14; 5.º - Independente, 12; 6.º - Ferroviária, 11; 7.º - Jaboticabal, 8; 8.º - Barretos, 7; 9.º - Votuporanga, 6. Grupo 2 - 1.º - Palmeiras B, 30 pontos; 2.º - Grêmio Barueri, 22; 3.º - Itararé, 18; 4.º - São Vicente, 14; 5.º - São José, 13; 6.º Ecus, 12 (3 vitórias); 7.º - EC Osasco, 12 (2 vitórias); 8.º - Primavera, 6; 9.º - Taboão da Serra, 4; 10.º - Mauaense 3.