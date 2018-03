Novos líderes no Paulista da Série B1 A terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B1 mostrou que há muito equilíbrio entre a maioria dos 16 clubes participantes. Depois dos resultados deste domingo, surgiram novos líderes. No Grupo 1, o Linense, enquanto o Santaritense comanda o Grupo 2. O Linense chegou aos sete pontos ao vencer em casa, justamente, a líder Ferroviária, por 1 a 0. O time de Araraquara ficou com seis pontos junto com o Tupã que venceu, por 2 a 1, o lanterna Batatais. O Jalesense somou seus três primeiros pontos, em casa, ao golear o fraco Paraguaçuense, por 4 a 1. No Grupo 2, bela campanha do Santaritense que mantém os 100% de aproveitamento depois da vitória por 2 a 0 sobre o bom time do Ecus-Suzano, terceiro colocado, com seis pontos. Pela manhã, em casa, o Grêmio Barueri venceu o Capivariano, por 3 a 1, chegando ao sétimo ponto, na vice-liderança. O União Mogi conseguiu sua primeira vitória ao superar, em seu campo, o XV de Caraguatatuba, por 1 a 0. O Palestra também tem seis pontos depois da vitória sobre o Velo Clube, por 3 a 2. Classificação: Grupo 1 - 1) Linense 7 pontos; 2)Ferroviária e Tupã 6; 4) Monte Azul 5; 5) Fernandópolis 4; 6) Jalesense 3; 7) Batatais e Paraguaçuense 0 ponto. Grupo 2 - 1) Santaritense 9 pontos; 2) Grêmio Barueri 7; 3) Palestra e Ecus-Suzano 6; 5) União Mogi 4; 6) XV de Caraguatatuba 3; 7) Capivariano e Velo Clube 0 ponto.