Novos Meninos da Vila se destacam como marcadores

Quais são os jogadores que vêm à sua mente quando você ouve a expressão “Meninos da Vila”? Neymar, Juary, Robinho, Diego, Nilton Batata? Quase todos se destacaram jogando do meio para a frente. Uma nova geração de jogadores do Santos está ampliando essa percepção. Em 2015, pensar nos meninos da Vila também é pensar em defensores. Três deles – Gustavo Henrique, Thiago Maia e Zeca – serão titulares hoje contra o Sport e ajudaram o Santos a renascer no Brasileirão.

Não é exagero dizer que Gustavo Henrique deu jeito na zaga santista. Ele ganhou a posição de Werley após disputar o Pan de Toronto (conquistou o bronze) e não saiu mais do time. Sua ascensão poderia ter começado antes, mas foi submetido a uma cirurgia no joelho direito no ano passado e ficou quase cinco meses fora. É um dos mais elogiados pela comissão técnica.

Com poucas oportunidades, Zeca quase foi jogar nos Estados Unidos no início do ano. Foi escalado na primeira partida de Dorival Junior, contra o Figueirense, conquistou seu lugar como lateral esquerdo, mesmo sendo destro. Em 17 jogos, já tem três assistências.

Thiago Maia é um dos grandes nomes da nova passagem de Dorival pela Vila. Aos 18 anos, é o volante preciso na marcação e está aprendendo a chegar ao ataque. Marcou seu primeiro gol como profissional na vitória sobre o Avaí. “Quem não marca e não corre não consegue vencer no futebol. Antigamente, a habilidade era mais valorizada, o chapéu, a caneta. Hoje tem de fazer gol e saber marcar”, diz.

Ora zagueiro, ora volante, Paulo Ricardo era titular de Marcelo Fernandes, perdeu espaço com Dorival, mas quase sempre entra nos jogos. Virou uma espécie de curinga.

“Até os 15 anos, eu jogava mais à frente. Quando surgiu uma oportunidade no Brusque, de Santa Catarina, eu fui bem contra o Figueirense como zagueiro. Aí me encontrei e não saí mais”, diz o jogador de 18 anos que tem como principais referências Sergio Ramos, Busquets, Mascherano, David Luiz e Thiago Silva.

Para o atacante Juary, representante da primeira geração de “Meninos da Vila” e com mais de 300 gols na carreira, o Santos está conseguindo equilibrar a formação de defensores e atacantes. “O Santos sempre teve um DNA ofensivo. Agora estamos conseguindo equilibrar melhor as revelações”, diz o ex-jogador que atua como avaliador de todas as categorias de base.

O trabalho das categorias de base do Santos é reconhecido internacionalmente. Na quarta-feira, o trabalho foi destacado por uma reportagem publicada pelo diário espanhol As. A inspiração para a matéria foi a chegada do lateral Danilo, outro defensor criado pelo Santos, ao poderoso Real Madrid. O negócio foi de R$ 108 milhões. “É normal que os meias e atacantes apareçam um pouco mais. Cada um tem a sua função. Não queremos aparecer mais que um atacante”, diz Thiago Maia.

Alguns resultados da base no primeiro semestre não foram bons. A equipe foi eliminada na primeira fase da Copa São Paulo de Juniores e também caiu na Copa do Brasil sub-15. Em agosto, o sub-20 chegou à semifinal do Torneio de Cotif e acabou eliminado nos pênaltis. Recentemente, a direção do clube reduziu de 230 para 150 o número de jogadores em suas cinco categorias (sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20). A intenção é fazer avaliações físicas, técnicas e táticas mais amiúde.