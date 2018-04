Novos proprietários cogitam mudar nome do West Ham

O vice-presidente do West Ham, Karren Brady, afirmou neste sábado que poderá mudar o nome do clube inglês para "West Ham Olympic". A mudança seria motivada pela possível transferência do time do Estádio Upton Park para o Estádio Olímpico, que sediará os Jogos de Londres, em 2012.

A ideia de alugar o estádio já havia sido anunciada por David Sullivan e David Gold, que assumiram o controle do time londrino no início deste semana. "Adoro a ideia de chamar o clube de ''West Ham Olympic''", disse Brady.

O dirigente espera agora driblar a oposição dentro do clube para efetuar a mudança. "Conheço todas as barreiras que levantarão contra essa ideia", declarou. "Mas ter a garantia de que os 55 mil lugares do estádio serão ocupados regularmente é a resposta ideal para eles", completou.

O Estádio Olímpico terá inicialmente capacidade para receber 80 mil pessoas. No entanto, os organizadores dos Jogos de 2012 pretendem cortar 25 mil assentos.