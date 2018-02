Novos proprietários do Liverpool suspendem obras de estádio As obras de construção do novo estádio do Liverpool, em Stanley Park, foram suspensas a pedido dos americanos Tom Hicks e George Gillett, novos proprietários do clube inglês, informou o site da BBC. Os donos da entidade solicitaram a revisão dos planos de construção do campo que substituirá Anfield Road para analisar formas de aumentar a capacidade inicial prevista, de 60.000 espectadores. O clube inglês pretende inaugurar o novo estádio em 2009. A revisão dos planos de construção deve levar algumas semanas e a data para a retomada das obras ainda está indefinida.