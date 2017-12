Novos reforços, Felipe Amorim e Richarlison se espelham em Fred

O Fluminense iniciou o trabalho para a temporada de 2016 nesta segunda-feira ao se reapresentar nas Laranjeiras e já contou com a presença dos reforços Felipe Amorim e Richarlison, contratados junto ao América-MG e que têm como ídolo o centroavante Fred.

"Para mim, meu pai Antonio Marcos e meu tio Elton são meus ídolos no futebol. Também gosto muito do Fred, ele é minha inspiração desde que era menor. Sempre vi os jogos dele. Vai me ajudar bastante. Com certeza vou fazer um bom trabalho ao seu lado", comentou o atacante Richarlison, citando a trajetória do centroavante, que também foi revelado pelo América-MG.

Felipe Amorim endossa o discurso. "O Brasil é um celeiro de craques e na minha posição sempre tive o Kaká como exemplo, ele conquistou tudo. E o Fred também. Esses são meus principais ídolos", comentou o meia.

Com a chance de se tornar o garçom que Fred precisa para fazer seus gols, Felipe Amorim também promete balançar as redes. "Gosto de fazer gols e dar assistências. Jogo pelos lados, mas centralizado também. Sou muito guerreiro. Acho que vou me encaixar bem no Fluminense", acrescentou.

A reapresentação do Fluminense contou também com a volta de jogadores já conhecidos da torcida. Eduardo, Elivélton, Marcos Felipe, Marlon Freitas e Samuel retornaram de empréstimo, enquanto que o meia Danielzinho foi promovido das divisões de base.

Além dos jogadores que chegaram ao clube nesta segunda-feira, o principal reforço do Fluminense para 2016 só irá vestir a camisa tricolor nesta terça. O meia Diego Souza encontrará a delegação nos Estados Unidos, aonde a equipe viaja para disputar a Florida Cup, torneio amistoso de pré-temporada.

No próximo dia 17, o Fluminense fará a sua primeira partida na temporada diante do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Três dias depois, o time encara o Internacional, encerrando a preparação em solo norte-americano. A estreia em competições oficiais acontece no dia 31 de janeiro, quando o Fluminense encara o Volta Redonda, no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pelo Campeonato Carioca.