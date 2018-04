Novos reforços do Palmeiras fazem 1º treino com bola

SÃO PAULO - O elenco do Palmeiras realizou na manhã desta segunda-feira, em Itu, mais um treino de sua pré-temporada. A principal novidade da atividade foi a de que os zagueiros Lúcio e Victorino, além do lateral-esquerdo William Matheus, realizaram o primeiro treino com bola ao lado dos seus novos companheiros de clube.

Entre eles, William Matheus e Victorino serão oficialmente apresentados como reforços nesta segunda-feira à tarde, depois de Lúcio ter sido exibido como novo atleta palmeirense na última sexta, também em Itu.

Rodolfo, Diogo e França, outros reforços contratados para esta temporada, já haviam treinado normalmente com o resto do elenco em outras oportunidades. O elenco palmeirense realizará um novo treinamento na tarde desta segunda, assim como atividades em dois períodos estão previstas para terça-feira.

O Palmeiras ficará no Spa Sport, em Itu, até esta quinta, antes de voltar para São Paulo visando a sua estreia no Campeonato Paulista, neste sábado, contra o Linense, às 17h, no Pacaembu.